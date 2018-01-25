Сергей Удальцов стал доверенным лицом Павла Грудинина. КПРФ попросила ЦИК отменить это решение
КПРФ попросила Центризбирком исключить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова из числа доверенных лиц кандидата в президенты этой партии Павла Грудинина, пишет «Коммерсант».
Сергей Удальцов и его жена Анастасия попали в список доверенных лиц Грудинина, который ЦИК, как сообщал «Интерфакс», зарегистрировал 24 января.
По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, Удальцов оказался в списке доверенных лиц «из-за технической ошибки».
Об исключении из списка доверенных лиц Анастасии Удальцовой, добавил представитель руководства КПРФ, речь не идет.
Обновление: Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил «Интерфаксу», что Сергей Удальцов взял самоотвод. «Он сам согласился, что это нецелесообразно», — сказал Ющенко. Удальцов, по словам пресс-секретаря КПРФ, считает, что «больше пользы принесет как раз в свободной работе».
По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, «случилась техническая ошибка»: «Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата».