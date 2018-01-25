Сергей Удальцов стал доверенным лицом Павла Грудинина. КПРФ попросила ЦИК отменить это решение

Коммерсант
07:31, 25 января 2018
Надежный источник

КПРФ попросила Центризбирком исключить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова из числа доверенных лиц кандидата в президенты этой партии Павла Грудинина, пишет «Коммерсант».

Сергей Удальцов и его жена Анастасия попали в список доверенных лиц Грудинина, который ЦИК, как сообщал «Интерфакс», зарегистрировал 24 января.

По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, Удальцов оказался в списке доверенных лиц «из-за технической ошибки».

Об исключении из списка доверенных лиц Анастасии Удальцовой, добавил представитель руководства КПРФ, речь не идет.

Обновление: Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил «Интерфаксу», что Сергей Удальцов взял самоотвод. «Он сам согласился, что это нецелесообразно», — сказал Ющенко. Удальцов, по словам пресс-секретаря КПРФ, считает, что «больше пользы принесет как раз в свободной работе».

По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, «случилась техническая ошибка»: «Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата». 

Коммерсант
На предыдущих президентских выборах, прошедших в 2012 году, Сергей Удальцов был доверенным лицом кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.
В 2014 году Удальцов был приговорен к 4,5 года колонии за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Удальцов вышел на свободу в августе 2017 года.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от насилия ужасного, когда пилят пилой череп вождя?» Вопрос задает депутат Госдумы Елена Драпеко. Видео

3 минуты
новости

Наводнение в Париже. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме