Сергей Удальцов стал доверенным лицом Павла Грудинина. КПРФ попросила ЦИК отменить это решение

Об исключении из списка доверенных лиц Анастасии Удальцовой, добавил представитель руководства КПРФ, речь не идет.

Сергей Удальцов и его жена Анастасия попали в список доверенных лиц Грудинина, который ЦИК, как сообщал «Интерфакс» , зарегистрировал 24 января.

КПРФ попросила Центризбирком исключить лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова из числа доверенных лиц кандидата в президенты этой партии Павла Грудинина, пишет «Коммерсант».

По словам зампреда ЦК КПРФ депутата Госдумы Юрия Афонина, «случилась техническая ошибка»: «Сергей Удальцов изначально не был в списке тех, кто должен был стать доверенным лицом кандидата».

На предыдущих президентских выборах, прошедших в 2012 году, Сергей Удальцов был доверенным лицом кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова.

В 2014 году Удальцов был приговорен к 4,5 года колонии за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Удальцов вышел на свободу в августе 2017 года.