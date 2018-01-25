Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан по итогам года. Минэкономразвития прогнозировало рост

Росстат
14:10, 25 января 2018
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Реальные располагаемые доходы населения в 2017 году снизились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат.

Снижение реальных доходов Росстат фиксирует четвертый год подряд. Единственный раз в 2017 году этот показатель вырос в январе, за счет выплаты пенсионерам компенсации в пять тысяч рублей. До января 2017 года реальные доходы снижались 26 месяцев подряд.

Минэкономразвития в августе прогнозировало, что по итогам 2017 года реальные доходы вырастут на 1,2%, а в 2018 году — на 2,1%.

Реальные располагаемые доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. 
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