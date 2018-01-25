КНДР призвала корейцев «внутри и вне страны» к объединению
Власти КНДР выступили за улучшение отношений между Северной и Южной Кореей, призвав всю корейскую нацию внутри и вне страны к объединению. Заявление об этом было принято на объединенном собрании правительства, политических партий и организаций КНДР.
В нем говорится о необходимости «смягчить острую военную напряженность между Севером и Югом» и способствовать созданию мирной обстановки на Корейском полуострове.
Документ предлагает ликвидировать раскол нации путем налаживания контактов между странами, свободного передвижения граждан и обмена и сотрудничества во всех сферах деятельности.
Всей корейской нации встать на всеобщую борьбу против войны и в защиту мира для срыва безумных происков США спровоцировать ядерную войну, которые зажигают опасное пламя и приносят бедствие на эту землю! С высоко поднятым знаменем национальной самостоятельности и «общими силами нации» сорвем происки внутренних и внешних антиобъединительных сил и мощно откроем новую фазу воссоединения Родины!