КНДР призвала корейцев «внутри и вне страны» к объединению

Власти КНДР выступили за улучшение отношений между Северной и Южной Кореей, призвав всю корейскую нацию внутри и вне страны к объединению. Заявление об этом было принято на объединенном собрании правительства, политических партий и организаций КНДР.

В нем говорится о необходимости «смягчить острую военную напряженность между Севером и Югом» и способствовать созданию мирной обстановки на Корейском полуострове.

Документ предлагает ликвидировать раскол нации путем налаживания контактов между странами, свободного передвижения граждан и обмена и сотрудничества во всех сферах деятельности.