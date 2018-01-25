Google позволит насовсем отключить автоматическое воспроизведение видео на сайтах в Chrome

В ближайшие недели компания Google выпустит новую версию браузера Chrome, позволяющую насовсем отключить звук на сайте, где видео воспроизводится автоматически. Об этом сказано в блоге Google, посвященном обновлениям Chrome.

Сейчас в браузере есть функция, которая отключает звук только на вкладке; она перестает работать, как только вы закрываете вкладку. Новый инструмент Chrome позволит отключить звук на всем сайте; функция продолжит действовать, даже если вы откроете другую страницу этого же сайта или зайдете на него повторно.

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно будет зайти в меню «Окно» или нажать правой кнопкой мыши на вкладку и во всплывающем окне выбрать строчку «Отключить звук на сайте» (сейчас таким же образом можно отключить звук на вкладке).