Главный экономист Всемирного банка ушел в отставку. Он заявлял о манипуляциях с рейтингами

The Financial Times
07:03, 25 января 2018
Надежный источник

Пол Ромер покинул пост главного экономиста Всемирного банка. Решение об отставке Ромера, проработавшего на этом посту менее 1,5 лет, вступает в силу немедленно.

Об этом говорится в сообщении, разосланном сотрудникам Всемирного банка, с которым ознакомилась газета The Financial Times. Ромер возвращается на должность профессора экономики в университете Нью-Йорка, следует из сообщения. Ромер отставку пока не прокомментировал.

В последние несколько месяцев во внутренней переписке Ромер, сообщает FT, регулярно критиковал коллег по Всемирному банку, обвиняя их в использовании «явно сфабрикованных данных», «бесстыдной саморекламе» и нежелании что-либо менять.

Методы работы Всемирного банка Ромер критиковал и публично. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном 12 января, Ромер заявил, что Всемирный банк неоднократно менял методику составления рейтинга Doing Business, что предоставляло простор для манипуляций данными.

По данным источников FT, это заявление Ромера во Всемирном банке сочли нарушением корпоративной этики.

Вскоре после выхода интервью в The Wall Street Journal Ромер написал на своей странице в соцсети, что его слова были неправильно поняты. «Я не вижу никаких признаков манипуляции с данными в Doing Business или любом другом документе Всемирного банка», — написал Ромер.

У Ромера — одного из самых известных американских экономистов — сложились напряженные отношения с сотрудниками [Всемирного] банка почти сразу после прихода его в эту организацию в октябре 2016 года (англ.яз.).

The Financial Times
Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды, который ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
Один из так называемых майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в 2012 году, предусматривает меры по улучшению позиции России в рейтинге Doing Business.
В рейтинге Doing Business, опубликованном в 2014 году, Россия поднялась сразу на 30 строчек —  с 92-го на 62-е место. Такой результат эксперты связали в первую очередь с изменением методики составления рейтинга.
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