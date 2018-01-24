В московских районах Марьино и Люблино отказались от референдума об объединении
В московских районах Марьино и Люблино не будут проводить референдумы об их объединении в один район. Об этом объявил 24 января глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Организаторы референдумов, которые собирали подписи в их поддержку, 23 января сообщили, что отказались от этой инициативы. По мнению Горбунова, это могло произойти после того, как организаторы пообщались с избирателями.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова также заявила, что на избирательных участках по закону невозможно проведение школьных референдумов — опросов о форме, каникулах и расписании.
О предстоящем референдуме в Марьино и Люблино стало известно в начале января. С таким предложением выступила местная организация «За комфортную среду», не объясняя своих мотивов.
Выдвигались предположения, что этот референдум могут использовать для поднятия явки на президентских выборах 18 марта.