В московских районах Марьино и Люблино отказались от референдума об объединении

В московских районах Марьино и Люблино не будут проводить референдумы об их объединении в один район. Об этом объявил 24 января глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Организаторы референдумов, которые собирали подписи в их поддержку, 23 января сообщили, что отказались от этой инициативы. По мнению Горбунова, это могло произойти после того, как организаторы пообщались с избирателями.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова также заявила, что на избирательных участках по закону невозможно проведение школьных референдумов — опросов о форме, каникулах и расписании.