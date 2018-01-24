В Белоруссии заблокировали оппозиционный сайт «Хартия-97»

В Белоруссии заблокирован оппозиционный новостной сайт «Хартия-97». Как сообщает само издание, «блокировка происходит со стороны практически всех операторов» в стране. Из других стран сайт можно открыть.

Белорусские интернет-провайдеры заблокировали «Хартию» 24 января по решению министерства информации, сообщает TUT.BY. По данным издания, блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.

На сайте белорусского министерства информации нет сообщений о блокировке «Хартии». При этом заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил, что соответствующее решение было принято. «Завтра будут все официальные сведения. Решение принято», — заявил Луцкий изданию «Наша Нiва».