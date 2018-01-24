В Белоруссии заблокировали оппозиционный сайт «Хартия-97»
В Белоруссии заблокирован оппозиционный новостной сайт «Хартия-97». Как сообщает само издание, «блокировка происходит со стороны практически всех операторов» в стране. Из других стран сайт можно открыть.
Белорусские интернет-провайдеры заблокировали «Хартию» 24 января по решению министерства информации, сообщает TUT.BY. По данным издания, блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.
На сайте белорусского министерства информации нет сообщений о блокировке «Хартии». При этом заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил, что соответствующее решение было принято. «Завтра будут все официальные сведения. Решение принято», — заявил Луцкий изданию «Наша Нiва».
Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне.