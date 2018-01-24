В Белоруссии заблокировали оппозиционный сайт «Хартия-97»

Хартия-97
19:51, 24 января 2018
Надежный источник

В Белоруссии заблокирован оппозиционный новостной сайт «Хартия-97». Как сообщает само издание, «блокировка происходит со стороны практически всех операторов» в стране. Из других стран сайт можно открыть.

Белорусские интернет-провайдеры заблокировали «Хартию» 24 января по решению министерства информации, сообщает TUT.BY. По данным издания, блокировке подлежат три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info.

На сайте белорусского министерства информации нет сообщений о блокировке «Хартии». При этом заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил, что соответствующее решение было принято. «Завтра будут все официальные сведения. Решение принято», — заявил Луцкий изданию «Наша Нiва».

Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне.

Хартия-97
Сайт «Хартия-97» работает с 1998 года и имеет выраженную оппозиционную направленность. Ранее «Хартия» не раз подвергалась блокировкам, в том числе в 2001-м, 2006-м, 2011-м и 2014 году. После президентских выборов 2010 года редакция сайта переехала за границу, сейчас она работает из Польши. «Хартия» занимает 27-е место по посещаемости среди белорусских сайтов, в январе 2018 года у ресурса было около 47 миллионов просмотров (по данным SimilarWeb).
В декабре 2017 года в Белоруссии был заблокирован еще один оппозиционный ресурс — «Белорусский партизан», созданный журналистом Павлом Шереметом (был убит в Киеве в июле 2016 года). В министерстве информации редакции сайта сообщили, что блокировка связана с «запрещенными материалами», не уточнив подробности. Портал сменил доменную зону (с .org на .by) из-за блокировки, однако вскоре доступ к нему был восстановлен и по старому адресу.
В Белоруссии решение о блокировке сайтов во внесудебном порядке принимает министерство информации. Список сайтов, подлежащих блокировке, ведет Государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ). После того, как по решению министерства сайт включили в этот список, интернет-провайдеры обязаны заблокировать его в течение суток.
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