Умерла писательница Урсула Ле Гуин

По словам ее сына, последние несколько месяцев у нее были проблемы со здоровьем. Точная причина смерти не называется.

Урсула Ле Гуин известна как автор романов и повестей в жанре научной фантастики и фэнтези. Свой первый рассказ она написала в возрасте 11 лет.

Известность к ней пришла в 1969 году с выходом романа «Левая рука тьмы». Наибольшей популярностью пользуется цикл из шести романов Ле Гуин о вымышленном мире Земноморье. Кроме того, она написала несколько сборников рассказов и поэзии, а также книг для детей.

Книги Урсулы Ле Гуин переведены более чем на 40 языков и разошлись миллионными тиражами по всему миру. Писательница является обладательницей многочисленных высших наград в области научной фантастики — премий «Хьюго», «Небьюла» и «Локус».