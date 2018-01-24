Умер лидер группы The Fall Марк Э. Смит
20:45, 24 января 2018
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Лидер одной из самых влиятельных постпанк-групп The Fall, британский музыкант Марк Э. Смит умер в возрасте 60 лет. Об этом объявила менеджер коллектива.
Причина смерти музыканта пока не была объявлена. В 2017 году группа из-за болезни Смита отменяла выступления.
Умер Марк Э. Смит, плодовитый и противоречивый идеолог легенд постпанка The Fall (англ. яз.).
Группа The Fall была основана в 1976 году и существовала до сегодняшнего дня. Фронтмен Марк Э. Смит был единственным участником коллектива, игравшим в группе с момента основания. За время существования группа выпустила 32 студийных альбома.
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