Умер лидер группы The Fall Марк Э. Смит

Лидер одной из самых влиятельных постпанк-групп The Fall, британский музыкант Марк Э. Смит умер в возрасте 60 лет. Об этом объявила менеджер коллектива.

Причина смерти музыканта пока не была объявлена. В 2017 году группа из-за болезни Смита отменяла выступления.