С сайта Russiangate исчезло расследование про незадекларированную недвижимость главы ФСБ. Главред сообщила о блокировке сайта

С сайта Russiangate исчез опубликованный 23 января текст про то, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок.

На момент публикации новости при попытке зайти на страницу из-за пределов России открывается ошибка 404. Главный редактор сайта Александрина Елагина написала в твиттере, что «все разваливается, и текст полетел», не уточнив причины исчезновения публикации.

За час до этого Елагина заявила, что сайт был заблокирован «безо всяких официальных санкций» через три часа после публикации текста про Бортникова. Сайт не открывался, в частности, через интернет-провайдера МГТС и мобильный оператор МТС, пишет «Медиазона».

Текст был опубликован заново на сайте Telegraph.