С сайта Russiangate исчезло расследование про незадекларированную недвижимость главы ФСБ. Главред сообщила о блокировке сайта

Meduza
21:37, 23 января 2018
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С сайта Russiangate исчез опубликованный 23 января текст про то, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок.

На момент публикации новости при попытке зайти на страницу из-за пределов России открывается ошибка 404. Главный редактор сайта Александрина Елагина написала в твиттере, что «все разваливается, и текст полетел», не уточнив причины исчезновения публикации.

За час до этого Елагина заявила, что сайт был заблокирован «безо всяких официальных санкций» через три часа после публикации текста про Бортникова. Сайт не открывался, в частности, через интернет-провайдера МГТС и мобильный оператор МТС, пишет «Медиазона».

Текст был опубликован заново на сайте Telegraph.

В тексте под названием «„Бортниковка“: как глава ФСБ и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке» сообщалось, что у «полных тезок» главы ФСБ Александра Бортникова, его жены Татьяны Бортниковой и его заместителя Сергея Смирнова есть участки в Курортном районе Санкт-Петербурга. Согласно публикации, в их декларациях эта недвижимость не указана, а Росреестр попытался скрыть информацию о собственниках из выписок. 
Сайт Russiangate позиционирует себя как «независимую команду журналистов-расследователей», цель которой — «помочь читателям понять, как устроена организованная преступность и коррупция в России».
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