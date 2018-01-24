Провайдеры предложили «мягко трактовать сетевой нейтралитет» и позволить им управлять трафиком

РБК
21:04, 23 января 2018
Требует подтверждения

В проекте Инфокоммуникационного кодекса, который разрабатывается при участии крупнейших российских провайдеров, предлагается «мягко трактовать» принцип «сетевого нейтралитета» и позволить операторам связи управлять трафиком. Об этом сообщает РБК.

Проект предлагает, в частности, позволить провайдерам давать приоритет своему и партнерскому контенту, контролировать трафик при перегрузке сети и при передаче сообщений, имеющих «жизненно важный статус».

В проекте идет речь о «мягком трактовании» принципа сетевого нейтралитета и «разумном ограничении и контроле трафика», пишет РБК.

Из возможных минусов такого подхода авторы документа отмечают снижение доступности ряда сервисов в моменты перегрузок, а также возникновение риска применения антиконкурентных практик. 

РБК
Принцип «сетевого нейтралитета» предполагает, что провайдеры не могут по-разному относиться к тем или иным сайтам или видам трафика — к примеру, блокировать трафик или брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к какому-то сайту.
Инфокоммуникационный кодекс, который разрабатывает Медиа-коммуникационный союз, призван заменить существующие законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». О его разработке РБК сообщил в середине января.
В Медиа-коммуникационный союз входят крупнейшие российские провайдеры и медиакомпании, в том числе «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», СТС, «Национальная медиа группа» .

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