Провайдеры предложили «мягко трактовать сетевой нейтралитет» и позволить им управлять трафиком

В проекте Инфокоммуникационного кодекса, который разрабатывается при участии крупнейших российских провайдеров, предлагается «мягко трактовать» принцип «сетевого нейтралитета» и позволить операторам связи управлять трафиком. Об этом сообщает РБК.

Проект предлагает, в частности, позволить провайдерам давать приоритет своему и партнерскому контенту, контролировать трафик при перегрузке сети и при передаче сообщений, имеющих «жизненно важный статус».

В проекте идет речь о «мягком трактовании» принципа сетевого нейтралитета и «разумном ограничении и контроле трафика», пишет РБК.