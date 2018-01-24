Провайдеры предложили «мягко трактовать сетевой нейтралитет» и позволить им управлять трафиком
В проекте Инфокоммуникационного кодекса, который разрабатывается при участии крупнейших российских провайдеров, предлагается «мягко трактовать» принцип «сетевого нейтралитета» и позволить операторам связи управлять трафиком. Об этом сообщает РБК.
Проект предлагает, в частности, позволить провайдерам давать приоритет своему и партнерскому контенту, контролировать трафик при перегрузке сети и при передаче сообщений, имеющих «жизненно важный статус».
В проекте идет речь о «мягком трактовании» принципа сетевого нейтралитета и «разумном ограничении и контроле трафика», пишет РБК.
Из возможных минусов такого подхода авторы документа отмечают снижение доступности ряда сервисов в моменты перегрузок, а также возникновение риска применения антиконкурентных практик.