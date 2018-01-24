Главред Russiangate объявила о закрытии издания. На его сайте было опубликовано расследование о недвижимости главы ФСБ
Главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина уволена со своей должности, а само издание закрыто инвесторами. Об этом журналистка рассказала в прямом эфире «Эха Москвы».
Часом ранее в беседе с корреспондентом «Медузы» она заявляла, что информация о закрытии Russiangate «на данный момент не соответствует действительности».
Сейчас, по словам Елагиной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.
При этом Елагина уточнила, что дело якобы возбуждено из-за декабрьского материала о так называемом «Панамском досье», а не из-за публикации о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова.
23 января издание Russiangate опубликовало расследование, в котором утверждалось, что у главы ФСБ Александра Бортникова есть незадекларированный земельный участок и дом в элитном поселке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Спустя три часа материал был удален, а сам сайт заблокирован в России. Елагина заявила, что материал был снят технической службой по требованию инвесторов. После этого журналисты заново опубликовали статью в Telegraph.
Сайт Russiangate позиционирует себя как «независимую команду журналистов-расследователей», цель которой — «помочь читателям понять, как устроена организованная преступность и коррупция в России». По словам Елагиной, у нее существовала договоренность с инвесторами, что на Russiangate не будут публиковаться статьи о президенте России Владимире Путине, его окружении и Русской православной церкви.