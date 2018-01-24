Главред Russiangate объявила о закрытии издания. На его сайте было опубликовано расследование о недвижимости главы ФСБ

Главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина уволена со своей должности, а само издание закрыто инвесторами. Об этом журналистка рассказала в прямом эфире «Эха Москвы».

Часом ранее в беседе с корреспондентом «Медузы» она заявляла, что информация о закрытии Russiangate «на данный момент не соответствует действительности».

Сейчас, по словам Елагиной, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремизму.