В России резко упали продажи алкоголя

В 2017 году в России резко снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Сильнее всего сократилась продажа ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов. Она составила 2,551 миллиона декалитров, что на 43,4% меньше, чем в 2016 году.

Продажа шампанских и игристых вин снизилась на 27,3% по сравнению с годом ранее, составив 15,988 миллиона декалитров. Ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов продано на 25,8% меньше — 5,3 миллиона декалитров.

Продажи водки за год упали на 16,6% до 67,5 миллиона декалитров, виноградных вин — на 7% (47,4 миллиона декалитров), а коньяка — на 1,1% (10,2 миллиона декалитров).

В то же время сразу на 71,8% по сравнению с 2016 годом выросла розничная торговля фруктовыми (плодовыми) винами. За отчетный период их было продано 10,3 миллиона декалитров.