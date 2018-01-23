В МГУ преподаватель не стал принимать экзамен у студента в кипе

СОВА
15:55, 23 января 2018
Надежный источник

Преподаватель географического факультета МГУ Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента, который пришел в университет в кипе. Об этом сообщил сам студент в своем фейсбуке.

Как пишет информационно-аналитический центр «Сова», преподаватель предложил студенту «выйти из аудитории или снять головной убор». Тот ушел, обратился в секретариат и в итоге сдал экзамен другому преподавателю.

Бабурин объяснил свое требование запретом находиться в помещениях в верхней одежде и в головных уборах, который действует в МГУ, рассказал декан факультета Сергей Добролюбов агентству «Москва». Ранее преподаватель на том же основании просил снять платки студенток-мусульманок.

«Претензий к профессору В. Бабурину нет, у него было полное право поступить так, как он поступил», — цитирует декана агентство.

Студента зовут Лев Борода. По данным агентства «Москва», он сын главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Молодой человек обратился с жалобой в ректорат вуза, сообщает «Сова».

По словам студента, ранее, когда он просил разрешения пропустить занятия физкультурой по случаю Йом Кипура, преподаватель посоветовал ему «покреститься».

СОВА
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Чем депутатам не понравился фильм «Смерть Сталина». Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме