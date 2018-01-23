В МГУ преподаватель не стал принимать экзамен у студента в кипе

Преподаватель географического факультета МГУ Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента, который пришел в университет в кипе. Об этом сообщил сам студент в своем фейсбуке.

Как пишет информационно-аналитический центр «Сова», преподаватель предложил студенту «выйти из аудитории или снять головной убор». Тот ушел, обратился в секретариат и в итоге сдал экзамен другому преподавателю.

Бабурин объяснил свое требование запретом находиться в помещениях в верхней одежде и в головных уборах, который действует в МГУ, рассказал декан факультета Сергей Добролюбов агентству «Москва». Ранее преподаватель на том же основании просил снять платки студенток-мусульманок.

«Претензий к профессору В. Бабурину нет, у него было полное право поступить так, как он поступил», — цитирует декана агентство.

Студента зовут Лев Борода. По данным агентства «Москва», он сын главы Федерации еврейских общин России Александра Бороды. Молодой человек обратился с жалобой в ректорат вуза, сообщает «Сова».