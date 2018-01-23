В Махачкале подожгли машину правозащитников из «Мемориала»

Медиазона
07:36, 23 января 2018
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В Махачкале подожгли машину дагестанского представительства правозащитной организации «Мемориал». Об этом рассказал руководитель программы «Горячие точки» организации Олег Орлов.

Он пояснил, что на этой машине 20 января адвокат арестованного главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева ездил к подзащитному в Чечню. 22 января адвокат оставил автомобиль около дома, но потом к нему пришел сосед и сказал, что машина горит.

Машину удалось быстро потушить, рядом с ней нашли емкость с зажигательной смесью. Было ли по этому факту возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Орлов рассказал, что вечером водитель припарковал автомобиль у своего дома. Около 22:00 по местному времени сосед водителя сообщил ему, что автомобиль горит.

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Оюба Титиева арестовали по обвинению в хранении наркотиков, у него в машине нашли марихуану. Правозащитник утверждает, что наркотики ему подбросили.
Вскоре после ареста Титиева в Назрани сгорел ингушский офис «Мемориала», видеокамера зафиксировала двух мужчин, которые перед этим забирались в здание.

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