В Махачкале подожгли машину правозащитников из «Мемориала»

В Махачкале подожгли машину дагестанского представительства правозащитной организации «Мемориал». Об этом рассказал руководитель программы «Горячие точки» организации Олег Орлов.

Он пояснил, что на этой машине 20 января адвокат арестованного главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева ездил к подзащитному в Чечню. 22 января адвокат оставил автомобиль около дома, но потом к нему пришел сосед и сказал, что машина горит.

Машину удалось быстро потушить, рядом с ней нашли емкость с зажигательной смесью. Было ли по этому факту возбуждено уголовное дело, не уточняется.