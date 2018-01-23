В американской школе открыли огонь. Два человека погибли, 17 пострадали
Обновление. В результате стрельбы в школе в Бентоне погибли двое учеников, парень и девушка, сообщил губернатор штата. Пострадали 17 человек, 14 получили огнестрельные ранения. Стрелявший — 15-летний ученик. Информации о его мотивах пока нет.
В городе Бентон в американском штате Кентукки произошла стрельба в школе.
По сообщению губернатора Мэтта Бевина, погиб один человек и несколько получили ранения. По данным CBS News, преступник выстрелил как минимум в пятерых человек.
Подозреваемый задержан.
Подробностей о происшествии нет. Возраст предполагаемого преступника и пострадавших не сообщается.
В США регулярно происходят инциденты со стрельбой в школах или поблизости, нередко в результате погибают люди. Раз в несколько лет в школах случаются массовые убийства.