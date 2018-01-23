У побережья Аляски произошло землетрясение. Была объявлена угроза цунами

Геологическая служба США
10:22, 23 января 2018
Надежный источник
Обновление. Предупреждение об угрозе цунами отменено.

В Тихом океане примерно в 300 километрах от побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.

На карте районы, которые могут пострадать от цунами, выделены красным цветом:

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