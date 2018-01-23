У побережья Аляски произошло землетрясение. Была объявлена угроза цунами
Обновление. Предупреждение об угрозе цунами отменено.
В Тихом океане примерно в 300 километрах от побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Объявлено предупреждение об угрозе цунами на Аляске и в канадской провинции Британская Колумбия.
На карте районы, которые могут пострадать от цунами, выделены красным цветом:
Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska https://t.co/Wwd3w0gx07 pic.twitter.com/7GhFZvMyFv— BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) January 23, 2018