У берегов США обнаружили российский разведывательный корабль

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» обнаружен в нейтральных водах у берегов США, сообщает CNN.

Судно, предназначенное для перехвата радиосигналов, было замечено в 160 километрах к юго-востоку от города Уилмингтон, штат Северная Каролина. В настоящее время оно отслеживается военными с эсминца USS Cole и других американских кораблей.

По данным военных, на прошлой неделе «Виктор Леонов» отправился в Карибский бассейн из столицы Тринидада и Тобаго и курсировал в районе мыса Канаверал и военных баз ВМС США в Кингс-Бэе и Норфолке.