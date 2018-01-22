Сенатор предложил объявлять мужчину и женщину «фактически» женатыми после пяти лет сожительства

Член Совета Федерации Антон Беляков подготовил законопроект, по которому длительное сожительство будет признаваться «фактическими брачными отношениями». По словам Белякова, скоро документ будет внесен в Госдуму.

Фактическим браком будут признаваться отношения, когда мужчина и женщина прожили вместе не менее пяти лет. Если у них есть общий ребенок, то нужно прожить вместе два года, чтобы такие отношения были признаны фактическим браком.

Понятие фактического брака Беляков предложил применять, в частности, к имуществу супругов — оно будет считаться совместно нажитым, как при зарегистрированном браке.