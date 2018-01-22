Сенатор предложил объявлять мужчину и женщину «фактически» женатыми после пяти лет сожительства
Член Совета Федерации Антон Беляков подготовил законопроект, по которому длительное сожительство будет признаваться «фактическими брачными отношениями». По словам Белякова, скоро документ будет внесен в Госдуму.
Фактическим браком будут признаваться отношения, когда мужчина и женщина прожили вместе не менее пяти лет. Если у них есть общий ребенок, то нужно прожить вместе два года, чтобы такие отношения были признаны фактическим браком.
Понятие фактического брака Беляков предложил применять, в частности, к имуществу супругов — оно будет считаться совместно нажитым, как при зарегистрированном браке.
«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального», — сказано в пояснительной записке.