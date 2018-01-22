Первый канал проиграл суд об использовании песни Виктора Цоя

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Первого канала» штраф в размере 300 тысяч рублей за неправомерное использование песни группы «Кино». Соответствующие решение от 17 января, на которое обратил внимание РБК, опубликовано на сайте «Электронное правосудие».

Иск был подан компанией «Музыкальное право», обладающей исключительными правами на песни Виктора Цоя, и касался использования композиции «Весна» в рекламе передачи «Что? Где? Когда?». Истец требовал оштрафовать канал на три миллиона рублей. Изначально иск был отклонен, поскольку суд признал рекламный ролик телепередачей. Однако после нового рассмотрения арбитраж встал на сторону истца, но снизил размер компенсации в десять раз.