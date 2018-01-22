Немецкого медбрата обвинили в убийстве еще 97 пациентов. Он уже приговорен к пожизненному заключению

Суд в Ольденбурге предъявил Нильсу Хегелю, работавшему медбратом, обвинения в убийстве еще 97 пациентов.

Хегель в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство шести человек.

Медбрат признался, что намеренно вводил пациентам клиники сильнодействующие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы затем провести им реанимационные мероприятия. В некоторых случаях спасти людей не удавалось.

В рамках расследования были эксгумированы тела десятков пациентов, умерших в больницах в Ольденбурге и Дельменхорсте с 1999 по 2005 годы, когда там работал Хегель.

Представители полиции Ольденбурга заявили, что администрации больниц вовремя не оповестили правоохранительные органы о резком росте смертности. В противном случае, считает полиция, Хегеля удалось бы задержать быстрее.