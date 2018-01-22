Немецкого медбрата обвинили в убийстве еще 97 пациентов. Он уже приговорен к пожизненному заключению

Deutsche Welle
13:38, 22 января 2018
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Суд в Ольденбурге предъявил Нильсу Хегелю, работавшему медбратом, обвинения в убийстве еще 97 пациентов. 

Хегель в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство шести человек.

Медбрат признался, что намеренно вводил пациентам клиники сильнодействующие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы затем провести им реанимационные мероприятия. В некоторых случаях спасти людей не удавалось.

В рамках расследования были эксгумированы тела десятков пациентов, умерших в больницах в Ольденбурге и Дельменхорсте с 1999 по 2005 годы, когда там работал Хегель.

Представители полиции Ольденбурга заявили, что администрации больниц вовремя не оповестили правоохранительные органы о резком росте смертности. В противном случае, считает полиция, Хегеля удалось бы задержать быстрее.

На суде Хегель заявил, что мотивом его поступков была «скука» и желание завоевать уважение у коллег (англ.яз.).

Deutsche Welle
В 2008 году суд признал Нильса Хегеля виновным в двух убийствах и двух покушениях на убийство пациентов. Дело в отношении медбрата было заведено после того, как один из его коллег увидел, как он вводит пациенту сильнодействующий препарат, который тому не прописывали. Хегель был приговорен к 7,5 годам тюрьмы.
Во время следствия Хегель рассказал психиатру об убийстве еще 30 пациентов. Так как речь не шла об официальном признании, то бывшему медбрату были предъявлены обвинения в убийстве только шести человек. Суд приговорил его к пожизненному заключению.
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