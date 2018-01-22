Москвич, спасший детей из горящей квартиры, получил медаль. Он заметил пожар, когда проезжал мимо на автобусе

Москвич Николай Евдокимов получил медаль «За отвагу на пожаре», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. 17 января Евдокимов организовал спасение троих детей из горящей квартиры.

Пожар произошел на четвертом этаже одной из многоэтажек на Свободном проспекте. В горящей квартире находились трое детей; они оказались отрезаны от выхода огнем. Дети стали звать на помощь с балкона.

Николай Евдокимов проезжал мимо горящего дома на автобусе. Он попросил водителя остановиться и придумал, как спасти детей. По его просьбе жильцы дома бросали из окон одеяла, а прохожие их связывали, пока не получился импровизированный тент, на который спрыгнули дети. Московское управление МЧС не уточняет, получили ли они при этом травмы.