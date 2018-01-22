Москвич, спасший детей из горящей квартиры, получил медаль. Он заметил пожар, когда проезжал мимо на автобусе
Москвич Николай Евдокимов получил медаль «За отвагу на пожаре», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. 17 января Евдокимов организовал спасение троих детей из горящей квартиры.
Пожар произошел на четвертом этаже одной из многоэтажек на Свободном проспекте. В горящей квартире находились трое детей; они оказались отрезаны от выхода огнем. Дети стали звать на помощь с балкона.
Николай Евдокимов проезжал мимо горящего дома на автобусе. Он попросил водителя остановиться и придумал, как спасти детей. По его просьбе жильцы дома бросали из окон одеяла, а прохожие их связывали, пока не получился импровизированный тент, на который спрыгнули дети. Московское управление МЧС не уточняет, получили ли они при этом травмы.
Сам Николай утверждает, что это не более, чем счастливый случай. Также он отметил, что ещё в детстве стал свидетелем крупного пожара, и с тех пор с особым вниманием относится к вопросам пожарной безопасности.