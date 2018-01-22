Минтранс предложил тратить собранные с водителей штрафы только на строительство дорог

Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, который обяжет регионы тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство. 22 января комиссия правительства решит, надо ли вносить документ в Госдуму.

Согласно законопроекту, собранные штрафы будут поступать не в бюджеты регионов (откуда их можно тратить на любые цели), а только в дорожные фонды. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года.

При этом, как выяснили «Известия», в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.