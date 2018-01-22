Минтранс предложил тратить собранные с водителей штрафы только на строительство дорог

Ведомости
06:55, 22 января 2018
Надежный источник

Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, который обяжет регионы тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство. 22 января комиссия правительства решит, надо ли вносить документ в Госдуму.

Согласно законопроекту, собранные штрафы будут поступать не в бюджеты регионов (откуда их можно тратить на любые цели), а только в дорожные фонды. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года.

При этом, как выяснили «Известия», в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.

«Сейчас эти деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого. Если же они будут идти в дорожный фонд, то это уменьшит — хотя и не сведет к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», — считает лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Ведомости
В январе 2018 года глава Минтранса Максим Соколов объявил, что «миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся». Так он охарактеризовал тот факт, что 80% федеральных трасс теперь отвечают нормативным требованиям.
При этом данные Росстата показывают, что на конец 2016 года менее половины (41,5%) дорог общего пользования (а не только федеральных трасс) отвечали нормативам.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
«Не нужна мне твоя правда». Всегда ли стоит идти на принцип?
48 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме