Минтранс предложил тратить собранные с водителей штрафы только на строительство дорог
Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, который обяжет регионы тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство. 22 января комиссия правительства решит, надо ли вносить документ в Госдуму.
Согласно законопроекту, собранные штрафы будут поступать не в бюджеты регионов (откуда их можно тратить на любые цели), а только в дорожные фонды. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года.
При этом, как выяснили «Известия», в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.
«Сейчас эти деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого. Если же они будут идти в дорожный фонд, то это уменьшит — хотя и не сведет к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», — считает лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов.