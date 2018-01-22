Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Reuters
09:48, 22 января 2018
Требует подтверждения

Microsoft из-за новых санкций, введенных властями США в ноябре, ужесточил требования к некоторым российским покупателям программного обеспечения.

Соответствующие уведомления, как стало известно Reuters, разослали покупателям дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC.

Ограничения введены для компаний, работающих в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Merlion просит такие компании проводить оплату в кратчайшие сроки и, в некоторых случаях, авансом. RRC объявила о «серьезных ограничениях» на размещение и оплату заказов для компаний из банковской, оборонной и энергетической сфер.

Новые секторальные санкции, введенные США в ноябре, ограничивают срок привлечения финансовых средств для банков из РФ до 14 дней, а для компаний, работающих в сфере энергетики, до 60 дней.

В России между отправкой счета и получением поставщиком оплаты может пройти несколько недель и даже месяцев, отмечает Reuters. В этих условиях американские компании, включая Microsoft, опасаются, что задержка с оплатой может быть расценена Минфином США как долговое финансирование в нарушение санкций.

По подсчетам Reuters, ужесточение сроков финансирования касается 224 российских компаний.

Представитель Microsoft в письменном комментарии Рейтер сообщил: «Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и имеет строгий порядок соблюдения правил по всему миру, призванный обеспечить их соблюдение нашими партнерами».

Reuters
США ввели санкции в отношении России весной 2014 года из-за роли РФ в украинском кризисе и присоединения Крыма. К санкциям США присоединились ряд других стран. Собственные санкции ввел Евросоюз.
С весны 2014 года санкции в отношении РФ неоднократно ужесточались. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий ввести дополнительные санкции в отношении России. Какие именно ограничительные меры будут приняты, власти США пока не объявили. Предполагается, что дополнительные санкции будут введены в отношении лиц и компаний, близких к российскому руководству.
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