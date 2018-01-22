Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям

Microsoft из-за новых санкций, введенных властями США в ноябре, ужесточил требования к некоторым российским покупателям программного обеспечения.

Соответствующие уведомления, как стало известно Reuters, разослали покупателям дистрибьюторы Microsoft в России — Merlion и RRC.

Ограничения введены для компаний, работающих в энергетическом, оборонном и банковском секторах. Merlion просит такие компании проводить оплату в кратчайшие сроки и, в некоторых случаях, авансом. RRC объявила о «серьезных ограничениях» на размещение и оплату заказов для компаний из банковской, оборонной и энергетической сфер.

Новые секторальные санкции, введенные США в ноябре, ограничивают срок привлечения финансовых средств для банков из РФ до 14 дней, а для компаний, работающих в сфере энергетики, до 60 дней.

В России между отправкой счета и получением поставщиком оплаты может пройти несколько недель и даже месяцев, отмечает Reuters. В этих условиях американские компании, включая Microsoft, опасаются, что задержка с оплатой может быть расценена Минфином США как долговое финансирование в нарушение санкций.

По подсчетам Reuters, ужесточение сроков финансирования касается 224 российских компаний.