Директора РАМТ Софью Апфельбаум оставили под домашним арестом по делу «Седьмой студии»
Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 апреля директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, обвиняемую по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студией».
На прошлой неделе Басманный суд продлил меры пресечения другим фигурантам дела. Режиссер Кирилл Серебренников и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин находятся под домашним арестом, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский заключен под стражу.
«Постановление Басманного суда Москвы о продлении срока домашнего ареста в отношении Апфельбаум до 19 апреля оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила судья.
15 января Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела о хищении бюджетных средств «Седьмой студией» в рамках проекта «Платформа». В окончательной редакции сумма ущерба по делу возросла до 133 миллионов рублей. Иск о возмещении средств на эту сумму подало Минкультуры РФ как потерпевшая сторона.
Всего по делу проходят шестеро фигурантов: помимо Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум, это бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и находящаяся в розыске продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.
Все фигуранты дела, за исключением Масляевой, отказываются признать вину. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых. Дела против Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.