Директора РАМТ Софью Апфельбаум оставили под домашним арестом по делу «Седьмой студии»

На прошлой неделе Басманный суд продлил меры пресечения другим фигурантам дела. Режиссер Кирилл Серебренников и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин находятся под домашним арестом, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский заключен под стражу.

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19 апреля директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, обвиняемую по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студией».

«Постановление Басманного суда Москвы о продлении срока домашнего ареста в отношении Апфельбаум до 19 апреля оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила судья.

15 января Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела о хищении бюджетных средств «Седьмой студией» в рамках проекта «Платформа». В окончательной редакции сумма ущерба по делу возросла до 133 миллионов рублей. Иск о возмещении средств на эту сумму подало Минкультуры РФ как потерпевшая сторона.

Всего по делу проходят шестеро фигурантов: помимо Серебренникова, Малобродского, Итина и Апфельбаум, это бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и находящаяся в розыске продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Все фигуранты дела, за исключением Масляевой, отказываются признать вину. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания на остальных обвиняемых. Дела против Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.