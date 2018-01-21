В небе недалеко от Москвы опасно сблизились два пассажирских самолета

Интерфакс
09:22, 21 января 2018
Требует подтверждения

«Суперджет», летевший из Таллина в Москву, опасно сблизился с пассажирским «Боингом», выполнявшим рейс из Мурманска в Москву. Пилотам удалось развести самолеты, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, инцидент произошел вечером 20 января, когда оба самолета находились над сопредельными с Москвой регионами. Когда сработала система опасного сближения, расстояние между «Суперджетом» и «Боингом» было около шестисот метров. Пилотам удалось развести самолеты в воздухе и благополучно посадить их. Никто не пострадал.

«Интерфакс» подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

«„Суперджет“, выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном — „Боингом“, направлявшимся из Мурманска во Внуково. Пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось развести в воздухе самолеты и приземлиться в Шереметьево и Внуково. Посадки произошли благополучно, никто не пострадал», — сказал источник «Интерфакса».

Интерфакс
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