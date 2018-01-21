Американский боец-тяжеловес Стипе Миочич победил француза Франсиса Нганну и установил рекорд UFC

UFC
12:21, 21 января 2018
Надежный источник

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич победил француза Франсиса Нганну и стал первым в истории UFC чемпионом в тяжелом весе, защитившим свой титул три раза подряд, сообщает официальный твиттер UFC.

Поединок прошел в Бостоне 21 января и продлился все пять заявленных раундов. Миочич захватил инициативу в первой половине боя и удерживал ее до конца, Нганну большую часть поединка провел в пассивной защите, пишет ТАСС. Все трое судей отдали победу американцу.

Стипе Миочич стал чемпионом UFC в тяжелом весе в мае 2016 года. Через полгода он нокаутом одержал победу над голландцем Алистаром Оверимом, а через год выиграл у бразильца Жуниора дус Сантуса. До победы Миочича над Нганну никому из чемпионов UFC в тяжелом весе не удавалось защитить свой титул более двух раз подряд.

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