Американский боец-тяжеловес Стипе Миочич победил француза Франсиса Нганну и установил рекорд UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич победил француза Франсиса Нганну и стал первым в истории чемпионом в тяжелом весе, защитившим свой титул три раза подряд, сообщает официальный твиттер UFC.

Поединок прошел в Бостоне 21 января и продлился все пять заявленных раундов. Миочич захватил инициативу в первой половине боя и удерживал ее до конца, Нганну большую часть поединка провел в пассивной защите, пишет ТАСС. Все трое судей отдали победу американцу.

HISTORY IN BOSTON!@StipeMiocicUFC becomes the first HW to successfully defend the belt three consecutive times. #UFC220 pic.twitter.com/PwFUg7meTD — UFC (@ufc) January 21, 2018

Стипе Миочич стал чемпионом UFC в тяжелом весе в мае 2016 года. Через полгода он нокаутом одержал победу над голландцем Алистаром Оверимом, а через год выиграл у бразильца Жуниора дус Сантуса. До победы Миочича над Нганну никому из чемпионов UFC в тяжелом весе не удавалось защитить свой титул более двух раз подряд.