Александр Винник попросил в Греции политического убежища. Его не экстрадируют в США, пока будут рассматривать просьбу

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег, попросил у властей Греции политического убежища. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

По греческим законам, Винника не могут экстрадировать, пока рассматривается вопрос о предоставлении ему политического убежища, заявил адвокат (он не уточнил, сколько времени уйдет на рассмотрение). Если Виннику откажут, его защита обжалует это решение, заявил Спирлиадис. «Пока все инстанции не будут завершены, министр [юстиции], по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции», — сказал он.

Адвокаты Винника также собираются просить о его освобождении из тюрьмы на время рассмотрения просьбы о политическом убежище. Кроме того, они намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека. «Мы считаем, что в отношении нашего подзащитного нарушены определённые статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод», — сказал Спирлиадис.