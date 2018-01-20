Умер создатель новой французской кухни Поль Бокюз

«Месье Поль был Францией», — заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил , что повара по всей Франции «плачут на своих кухнях».

Умер французский повар Поль Бокюз, которой считается создателем новой французской кухни. Ему был 91 год.

Новую французскую кухню, о которой критики стали писать в 1960-х годах, отличает стремление к простоте блюда, использование сезонных продуктов, а также внимание к сервировке. Направление стало одним из самых влиятельных в мировой кухне; Бокюз считается одним из главных его представителей.

Поль Бокюз был единственным французским шеф-поваром, которому Michelin присуждал три звезды на протяжении более сорока лет, пишет AFP. В 1975 году он был награжден орденом Почетного легиона.

Поль Бокюз основал мировой чемпионат среди шеф-поваров «Золотой Бокюз» (Bocuse dʼOr), который проходит раз в два года и считается одним из самых престижных кулинарных конкурсов в мире.