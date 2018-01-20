Умер создатель новой французской кухни Поль Бокюз
Умер французский повар Поль Бокюз, которой считается создателем новой французской кухни. Ему был 91 год.
«Месье Поль был Францией», — заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повара по всей Франции «плачут на своих кухнях».
Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018
Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.
Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK
Новую французскую кухню, о которой критики стали писать в 1960-х годах, отличает стремление к простоте блюда, использование сезонных продуктов, а также внимание к сервировке. Направление стало одним из самых влиятельных в мировой кухне; Бокюз считается одним из главных его представителей.
Поль Бокюз был единственным французским шеф-поваром, которому Michelin присуждал три звезды на протяжении более сорока лет, пишет AFP. В 1975 году он был награжден орденом Почетного легиона.
Поль Бокюз основал мировой чемпионат среди шеф-поваров «Золотой Бокюз» (Bocuse dʼOr), который проходит раз в два года и считается одним из самых престижных кулинарных конкурсов в мире.