Умер создатель новой французской кухни Поль Бокюз

AFP
13:33, 20 января 2018
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Умер французский повар Поль Бокюз, которой считается создателем новой французской кухни. Ему был 91 год.

«Месье Поль был Францией», — заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повара по всей Франции «плачут на своих кухнях».

Новую французскую кухню, о которой критики стали писать в 1960-х годах, отличает стремление к простоте блюда, использование сезонных продуктов, а также внимание к сервировке. Направление стало одним из самых влиятельных в мировой кухне; Бокюз считается одним из главных его представителей.
Поль Бокюз был единственным французским шеф-поваром, которому Michelin присуждал три звезды на протяжении более сорока лет, пишет AFP. В 1975 году он был награжден орденом Почетного легиона.
Поль Бокюз основал мировой чемпионат среди шеф-поваров «Золотой Бокюз» (Bocuse dʼOr), который проходит раз в два года и считается одним из самых престижных кулинарных конкурсов в мире.
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