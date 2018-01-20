Главреда сочинского сайта задержали по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы

Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. Об этом сообщил адвокат Александр Попков.

Никаких подробностей дела он сообщил. Информации о деле Валова от правоохранительных органов пока нет. По словам Попкова, 20-21 января Валову будет избрана мера пресечения.

Дома у Валова был проведен обыск; чтобы попасть в помещение, силовики срезали в его квартире замок.

Валов в это время вел трансляцию в интернете. Она оборвалась вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов зашли в квартиру; в конце Валов кричит, что его «очень сильно бьют».