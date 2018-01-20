Главреда сочинского сайта задержали по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы
Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. Об этом сообщил адвокат Александр Попков.
Никаких подробностей дела он сообщил. Информации о деле Валова от правоохранительных органов пока нет. По словам Попкова, 20-21 января Валову будет избрана мера пресечения.
Дома у Валова был проведен обыск; чтобы попасть в помещение, силовики срезали в его квартире замок.
Валов в это время вел трансляцию в интернете. Она оборвалась вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов зашли в квартиру; в конце Валов кричит, что его «очень сильно бьют».
19.01.2018г. Сочинским СКР было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Валова по п. "г" ч. 2 ст. 163 У РФ - вымогательство в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по заявлению депутата государственной думы Напсо Юрия Аисовича. В этот же день в квартире Валова был произведен обыск, а сам он задержан. Поскольку дверь он открывать отказался, то замок был выпилен сотрудниками ФСБ (именно так представились оперативники). В ходе выпиливания двери Валов вел прямую трансляцию в своем канале на yutube. Когда сотрудники ворвались, телефон был выбит, а запись трансляции через час удалена. Но если записи удаляются, значит это кому-нибудь нужно. Поэтому выкладываю здесь удаленную, но вовремя скачанную запись. Знакомьтесь. Обыски в России выглядят примерно вот так.Опубликовано Михаилом Беньяшем 20 января 2018 г.