Главреда сочинского сайта задержали по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы

Александр Попков
10:22, 20 января 2018
Надежный источник

Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов задержан по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо из фракции ЛДПР. Об этом сообщил адвокат Александр Попков.

Никаких подробностей дела он сообщил. Информации о деле Валова от правоохранительных органов пока нет. По словам Попкова, 20-21 января Валову будет избрана мера пресечения.

Дома у Валова был проведен обыск; чтобы попасть в помещение, силовики срезали в его квартире замок. 

Валов в это время вел трансляцию в интернете. Она оборвалась вскоре после того, как сотрудники правоохранительных органов зашли в квартиру; в конце Валов кричит, что его «очень сильно бьют».

19.01.2018г. Сочинским СКР было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Валова по п. "г" ч. 2 ст. 163 У РФ - вымогательство в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по заявлению депутата государственной думы Напсо Юрия Аисовича. В этот же день в квартире Валова был произведен обыск, а сам он задержан. Поскольку дверь он открывать отказался, то замок был выпилен сотрудниками ФСБ (именно так представились оперативники). В ходе выпиливания двери Валов вел прямую трансляцию в своем канале на yutube. Когда сотрудники ворвались, телефон был выбит, а запись трансляции через час удалена. Но если записи удаляются, значит это кому-нибудь нужно. Поэтому выкладываю здесь удаленную, но вовремя скачанную запись. Знакомьтесь. Обыски в России выглядят примерно вот так.

Опубликовано Михаилом Беньяшем 20 января 2018 г.
На сайте «БлогСочи» есть несколько публикаций про Юрия Напсо, написанных Алесандром Валовым. Блогер писал, что депутат построил на общественном пляже в Сочи личный бассейн.
В сентябре 2017 года суд взыскал с Александра Валова миллион рублей по иску Юрия Напсо о защите чести и достоинства. Еще одного блогера, Владимира Мельникова, обязали заплатить 500 тысяч рублей. 
В 2016 году Александр Валов был задержан вместе с несколькими журналистами телеканала HBO в поселке «Веселое—Псоу». ФСБ заявила, что они находились в приграничной зоне. Валов после этого был арестован на пять суток.

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