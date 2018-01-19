На мэра Махачкалы завели уголовное дело

В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Мусаев, по версии следствия, продал коммерческой компании за 1 миллион рублей участок, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей.

Сведений о задержании Мусаева пока не поступало. По данным «Кавказского узла», дома у Мусаева и в администрации Махачкалы идут обыски. Издание отмечает, что дело о превышении полномочий в махачкалинской администрации было заведено в начале декабря 2017 года.