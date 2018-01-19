ФСБ обнаружила на десятках российских автозаправок компьютерные вирусы. Они позволяли незаметно недоливать топливо

Сотрудники ФСБ обнаружили на десятках АЗС вредоносные программы, которые позволяли незаметно недоливать оплаченное топливо и стирали всю информацию о «недоливе». Создатель вирусов арестован, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вредоносные программы были установлены на десятках АЗС на юге России, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям («Росбалт» не сообщает, каким именно). Вирус автоматически недоливал от трех до семи процентов оплаченного топлива. При этом «недолив» не отображался в программах учета АЗС, а вирус стирал всю информацию о нем. Похищенное топливо сливалось в резервуар, который работники автозаправки специально оставляли пустым. Позже это топливо шло на продажу.

Создателем вредоносных программ для АЗС источник «Росбалта» назвал ставропольского хакера Дениса Заева. По версии ФСБ, Заев сам продавал свои вирусы руководящим сотрудникам АЗС и зачастую также получал процент от продажи украденного топлива. Как пишет «Росбалт», нелегальная выручка достигала сотен миллионов рублей.

Сейчас Заев арестован. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, а также создании и использовании вредоносных программ.