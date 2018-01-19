Борис Джонсон предложил построить мост через Ла-Манш

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону построить мост через Ла-Манш.

На одной из встреч с Макроном он посетовал, что Францию и Великобританию связывает только один тоннель. Он предположил, что страны можно связать еще и мостом, длина которого должна составить 35 километров.

По данным The Guardian, Макрон одобрительно отозвался на предложение. Никаких сведений о том, есть ли у Джонсона какое-либо конкретное предложение о строительстве моста, нет.