Верховная рада приняла закон о Донбассе, в котором Россия названа агрессором

112 Украина
09:44, 18 января 2018
Надежный источник

Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении суверенитета на «временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За документ проголосовали 280 депутатов, против — 36, еще двое воздержались.

В документе говорится о государственной политике на этих территориях, которые, как утверждается, оккупированы российскими войсками. Новый закон должен прийти на смену режиму антитеррористической операции, в соответствии с которым сейчас определяется статус отдельных районов двух украинских областей.

Для противодействия «вооруженной агрессии Российской Федерации» будет создан объединенный штаб.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен в Раду в октябре 2017 года.
В российском МИДе уже заявили, что принятый закон станет угрозой для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
С 2014 года отдельные районы Донецкой и Луганской областей контролируются пророссийскими сепаратистами, которые провозгласили там независимые государства. Эти республики официально не признаны международным сообществом, в том числе Россией.
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