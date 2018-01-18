Верховная рада приняла закон о Донбассе, в котором Россия названа агрессором

Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении суверенитета на «временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». За документ проголосовали 280 депутатов, против — 36, еще двое воздержались.

В документе говорится о государственной политике на этих территориях, которые, как утверждается, оккупированы российскими войсками. Новый закон должен прийти на смену режиму антитеррористической операции, в соответствии с которым сейчас определяется статус отдельных районов двух украинских областей.

Для противодействия «вооруженной агрессии Российской Федерации» будет создан объединенный штаб.