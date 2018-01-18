В Приморье у чиновницы Минюста отняли внедорожник. Она не смогла отчитаться, на какие деньги его купила
Суд во Владивостоке постановил конфисковать внедорожник, принадлежавший начальнице управления министерства юстиции по Приморскому краю.
Чиновница в 2014 году приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска. По документам внедорожник стоил 110 тысяч рублей.
Реальная среднерыночная стоимость такой машины была около 1,4 миллиона рублей — в три раза больше совокупного дохода чиновницы за 2011-2013 годы.
Прокурор Приморья подал иск, чтобы проверить законность покупки машины.
Документы о том, что машина куплена на законные доходы, начальница управления краевого Минюста предоставить не смогла, и суд постановил обратить автомобиль в пользу государства.
Российские госслужащие и муниципальные служащие (а также претенденты на работу в государственных и муниципальных органах) обязаны ежегодно предоставлять справку об имуществе и доходах, в том числе о банковских счетах, акциях, полученных пособиях и унаследованных средствах. По той же схеме они отчитываются об имуществе и доходах супругов и несовершеннолетних детей. Такая информация не является публичной.
Ряд высокопоставленных госслужащих, включая президента РФ и членов правительства, о доходах отчитываются публично. При этом в публичных декларациях указывается только недвижимость, транспортные средства и общий годовой доход.