В Приморье у чиновницы Минюста отняли внедорожник. Она не смогла отчитаться, на какие деньги его купила

Интерфакс
07:12, 18 января 2018
Надежный источник

Суд во Владивостоке постановил конфисковать внедорожник, принадлежавший начальнице управления министерства юстиции по Приморскому краю.

Чиновница в 2014 году приобрела автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска. По документам внедорожник стоил 110 тысяч рублей.

Реальная среднерыночная стоимость такой машины была около 1,4 миллиона рублей — в три раза больше совокупного дохода чиновницы за 2011-2013 годы.

Прокурор Приморья подал иск, чтобы проверить законность покупки машины.

Документы о том, что машина куплена на законные доходы, начальница управления краевого Минюста предоставить не смогла, и суд постановил обратить автомобиль в пользу государства.

Российские госслужащие и муниципальные служащие (а также претенденты на работу в государственных и муниципальных органах) обязаны ежегодно предоставлять справку об имуществе и доходах, в том числе о банковских счетах, акциях, полученных пособиях и унаследованных средствах. По той же схеме они отчитываются об имуществе и доходах супругов и несовершеннолетних детей. Такая информация не является публичной.
Ряд высокопоставленных госслужащих, включая президента РФ и членов правительства, о доходах отчитываются публично. При этом в публичных декларациях указывается только недвижимость, транспортные средства и общий годовой доход.
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