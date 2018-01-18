В Перми снова заработала школа, на которую было совершено нападение с ножами

При этом глава управления общего образования краевого Минобра Лариса Калинчикова заметила, что дети по желанию могут остаться дома.

В Перми вновь открылась школа № 127, на учеников которой 15 января напали двое подростков, вооруженных ножами. Как пишет «Ura.ru», в школе усилили охрану: вместо одной женщины-охранника там теперь дежурят двое мужчин.

«Мы рекомендуем родителям и классным руководителям смотреть особо внимательно на детей. Если ребенок чувствует себя не очень хорошо, мы рекомендуем все-таки оставаться пока дома, со специалистами, с родителями — получить консультацию необходимую. Если же ребенок в состоянии, комфортно себя чувствует — мы рекомендуем сегодня начать учебный процесс», — заявила Калинчикова.

15 января двое подростков — ученик и бывший ученик школы — пришли в учебное заведение с ножами, зашли на урок четвертого класса и напали на учительницу. В результате пострадали педагог и девять учеников младших классов.

Нападавшие попытались покончить с собой, нанося друг другу удары ножами, но они выжили и также находятся в больнице. Суд отправил их под арест на два месяца — их переведут в СИЗО после улучшения состояния.

Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на убийство по предварительному сговору. Рассматривается версия о том, что подростки решили повторить нападение на американскую школу.