В Оренбурге убили бизнесмена и его семилетнего сына. Полиция объявила награду за поимку убийцы
Правоохранительные органы Оренбурга объявили награду в 1 миллион рублей за информацию об убийце местного предпринимателя и его семилетнего сына.
Преступление было совершено во дворе дома на улице Карагандинская утром 17 января. Тела 35-летнего мужчины и его сына были найдены в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Преступники после убийства подожгли автомобиль.
Как сообщают «Аргументы и факты», ребенок умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Нападение произошло в тот момент, когда предприниматель собирался выбросить мусор по дороге в школу сына. На телах погибших обнаружили до 20 ножевых ранений.
Нападавших было трое, они скрылись на «Ладе» черного цвета с тонированными окнами и заниженной подвеской. В полиции составили ориентировку на всех троих подозреваемых.
Стали известны приметы предполагаемых преступников: один мужчина среднего телосложения высокого роста 180-200 сантиметров, в черной куртке, черных брюках, черной вязанной шапке, второй — плотного телосложения роста около 170 сантиметров, в черной куртке с желтой эмблемой, в черных джинсах, черной шапке, третий — худощавого телосложения ростом около 160 сантиметров, в черной куртке, черных брюках.