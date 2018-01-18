В Оренбурге убили бизнесмена и его семилетнего сына. Полиция объявила награду за поимку убийцы

Правоохранительные органы Оренбурга объявили награду в 1 миллион рублей за информацию об убийце местного предпринимателя и его семилетнего сына.

Преступление было совершено во дворе дома на улице Карагандинская утром 17 января. Тела 35-летнего мужчины и его сына были найдены в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Преступники после убийства подожгли автомобиль.

Как сообщают «Аргументы и факты», ребенок умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Нападение произошло в тот момент, когда предприниматель собирался выбросить мусор по дороге в школу сына. На телах погибших обнаружили до 20 ножевых ранений.

Нападавших было трое, они скрылись на «Ладе» черного цвета с тонированными окнами и заниженной подвеской. В полиции составили ориентировку на всех троих подозреваемых.