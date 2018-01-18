С сайта Большой российской энциклопедии удалили статью, переписанную из «Википедии»
Из электронной версии Большой российской энциклопедии удалили статью «Премия за прорыв в области медицины», которая практически полностью повторяла аналогичную статью в «Википедии». Архивную копию статьи в БРЭ можно посмотреть тут.
Об удалении статьи стало известно из письма, которое научное издательство «Большая российская энциклопедия» направило одному из участников сообщества «Википедии». Там признали факт заимствования статьи и добавили, что с ее автором БРЭ больше сотрудничать не будет. В печатной версии энциклопедии этой статьи не было.
В БРЭ также ответили на критику статьи «Протестантизм» (аналогичная статья в «Википедии»). Издательство попросило автора объяснить, какими источниками она пользовалась, и после ответа решило не принимать никаких мер.
Статья «Премия за прорыв в области медицины» снята из электронной версии БРЭ и заказана другому автору. В печатной версии БРЭ данная статья не публиковалась. С О.Ю.Бубновой мы, естественно, сотрудничать больше не будем. Приносим извинения автору статьи в Википедии и всем, кого это коснулось, за недобросовестность наших сотрудников.