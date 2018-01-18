С сайта Большой российской энциклопедии удалили статью, переписанную из «Википедии»

TJournal
05:30, 18 января 2018
Надежный источник

Из электронной версии Большой российской энциклопедии удалили статью «Премия за прорыв в области медицины», которая практически полностью повторяла аналогичную статью в «Википедии». Архивную копию статьи в БРЭ можно посмотреть тут.

Об удалении статьи стало известно из письма, которое научное издательство «Большая российская энциклопедия» направило одному из участников сообщества «Википедии». Там признали факт заимствования статьи и добавили, что с ее автором БРЭ больше сотрудничать не будет. В печатной версии энциклопедии этой статьи не было.

В БРЭ также ответили на критику статьи «Протестантизм» (аналогичная статья в «Википедии»). Издательство попросило автора объяснить, какими источниками она пользовалась, и после ответа решило не принимать никаких мер.

Статья «Премия за прорыв в области медицины» снята из электронной версии БРЭ и заказана другому автору. В печатной версии БРЭ данная статья не публиковалась. С О.Ю.Бубновой мы, естественно, сотрудничать больше не будем. Приносим извинения автору статьи в Википедии и всем, кого это коснулось, за недобросовестность наших сотрудников.

TJournal
Большую российскую энциклопедию, преемницу советской, начали издавать в 2006 году. Последний 35-й том вышел в декабре 2017 года.
После окончания публикации энциклопедии в соцсетях заметили, что в ней есть одни персоны из новейшей истории России, но нет других. Например, там указан миллиардер Роман Абрамович, но нет Бориса Березовского. Есть статьи о лидере «Справедливой России» Сергее Миронове, но нет ничего о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и лидере КПРФ Геннадии Зюганове.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме