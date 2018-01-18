С сайта Большой российской энциклопедии удалили статью, переписанную из «Википедии»

Из электронной версии Большой российской энциклопедии удалили статью «Премия за прорыв в области медицины», которая практически полностью повторяла аналогичную статью в «Википедии». Архивную копию статьи в БРЭ можно посмотреть тут.

Об удалении статьи стало известно из письма, которое научное издательство «Большая российская энциклопедия» направило одному из участников сообщества «Википедии». Там признали факт заимствования статьи и добавили, что с ее автором БРЭ больше сотрудничать не будет. В печатной версии энциклопедии этой статьи не было.

В БРЭ также ответили на критику статьи «Протестантизм» (аналогичная статья в «Википедии»). Издательство попросило автора объяснить, какими источниками она пользовалась, и после ответа решило не принимать никаких мер.