МИД назвал Buzzfeed «инструментом американских спецслужб» из-за статьи про транзакции на счетах дипломатов из РФ

МИД РФ назвал американское издание Buzzfeed «информационным инструментом американских спецслужб» из-за статьи о транзакциях на счетах посольства России в США и российских дипломатов, в том числе бывшего посла Сергея Кисляка.

В МИД считают, что получить использованные в статье данные «без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», поэтому «посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников <…> — дело рук официального Вашингтона».

Многие сведения из статьи были «сознательно сфальсифицированы» и интерпретированы в рамках кампании «по обвинению России во „вмешательстве в американские выборы“», считают в МИДе.

Статья Buzzfeed вышла 17 января. В ней идет речь о транзакциях на счетах российских дипломатов в США и посольства РФ, которые сочли подозрительными в обслуживающем посольство банке. Теперь эти транзакции, по словам источников Buzfeed, изучаются в рамках расследования о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией.

В частности, в статье упомянут перевод посольством 120 тысяч долларов Сергею Кисляку через 10 дней после выборов президента США.