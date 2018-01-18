МИД назвал Buzzfeed «инструментом американских спецслужб» из-за статьи про транзакции на счетах дипломатов из РФ
МИД РФ назвал американское издание Buzzfeed «информационным инструментом американских спецслужб» из-за статьи о транзакциях на счетах посольства России в США и российских дипломатов, в том числе бывшего посла Сергея Кисляка.
В МИД считают, что получить использованные в статье данные «без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», поэтому «посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников <…> — дело рук официального Вашингтона».
Многие сведения из статьи были «сознательно сфальсифицированы» и интерпретированы в рамках кампании «по обвинению России во „вмешательстве в американские выборы“», считают в МИДе.
Статья Buzzfeed вышла 17 января. В ней идет речь о транзакциях на счетах российских дипломатов в США и посольства РФ, которые сочли подозрительными в обслуживающем посольство банке. Теперь эти транзакции, по словам источников Buzfeed, изучаются в рамках расследования о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией.
В частности, в статье упомянут перевод посольством 120 тысяч долларов Сергею Кисляку через 10 дней после выборов президента США.
<…> Инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт.