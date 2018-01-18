МИД назвал Buzzfeed «инструментом американских спецслужб» из-за статьи про транзакции на счетах дипломатов из РФ

МИД РФ
20:49, 18 января 2018
Надежный источник

МИД РФ назвал американское издание Buzzfeed «информационным инструментом американских спецслужб» из-за статьи о транзакциях на счетах посольства России в США и российских дипломатов, в том числе бывшего посла Сергея Кисляка.

В МИД считают, что получить использованные в статье данные «без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно», поэтому «посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников <…> — дело рук официального Вашингтона».

Многие сведения из статьи были «сознательно сфальсифицированы» и интерпретированы в рамках кампании «по обвинению России во „вмешательстве в американские выборы“», считают в МИДе.

Статья Buzzfeed вышла 17 января. В ней идет речь о транзакциях на счетах российских дипломатов в США и посольства РФ, которые сочли подозрительными в обслуживающем посольство банке. Теперь эти транзакции, по словам источников Buzfeed, изучаются в рамках расследования о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией.

В частности, в статье упомянут перевод посольством 120 тысяч долларов Сергею Кисляку через 10 дней после выборов президента США.

<…> Инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт. 

МИД РФ
Американские спецслужбы обвиняют Россию в попытки вмешаться в ход выборов президента США, в том числе путем пропаганды и кибератак. Власти РФ эти обвинения категорически отвергают.
Одно из расследований, которое идет в США в связи с этим обвинениями, сконцентрировано на возможных связях окружения Трампа с РФ. Фигуранты расследования, в том числе бывший советник Трампа Майкл Флинн, неоднократно встречались с послом РФ Сергеем Кисляком.
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