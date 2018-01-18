КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхан лыжников и фигуристов

Спортсмены из Северной Кореи примут участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта: парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. О соответствующей договоренности после очередного раунда переговоров с КНДР объявил глава национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Хи Бом.

Ранее стороны договорились, что на церемонии открытия Олимпийских игр 9 февраля спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом. Кроме того, на Играх выступит объединенная женская сборная по хоккею.

Ожидается, что на Олимпиаду в Пхенчхан отправится делегация из 550 человек из КНДР, включая спортсменов, группу поддержки и журналистов, однако, по словам Ли Хи Бома, окончательное решение о количестве северокорейских делегатов примет МОК.