КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхан лыжников и фигуристов

Yonhap
06:48, 18 января 2018
Надежный источник

Спортсмены из Северной Кореи примут участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в четырех видах спорта: парном фигурном катании, горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. О соответствующей договоренности после очередного раунда переговоров с КНДР объявил глава национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Хи Бом.

Ранее стороны договорились, что на церемонии открытия Олимпийских игр 9 февраля спортсмены Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом. Кроме того, на Играх выступит объединенная женская сборная по хоккею.

Ожидается, что на Олимпиаду в Пхенчхан отправится делегация из 550 человек из КНДР, включая спортсменов, группу поддержки и журналистов, однако, по словам Ли Хи Бома, окончательное решение о количестве северокорейских делегатов примет МОК.

«В целом, только Международный олимпийский комитет обладает правом приглашать ту или иную страну на Олимпиаду. Поэтому соглашение между Северной и Южной Кореей должно придерживаться стандартов МОК», — заявил журналистам Ли Хи Бом перед вылетом в швейцарскую Лозанну на встречу с главой МОК.

Yonhap
В начале января Северная и Южная Корея провели первые с 2015 года переговоры, поводом к которым явилось предложение лидера КНДР Ким Чен Ына отправить сборную страны на Олимпиаду.
Ранее сборные Северной и Южной Кореи уже трижды в истории Олимпиад проходили на церемониях под объединенным флагом: в Сиднее (2000), Афинах (2004) и Турине (2006).
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