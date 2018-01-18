Emirates заказала 20 самолетов A380. Самому большому пассажирскому лайнеру угрожало снятие с производства

The Associated Press
11:22, 18 января 2018
Надежный источник

Авиакомпания Emirates объявила о подписании контракта с авиапроизводителем Airbus на поставку 20 самолетов A380 с возможностью продления линии производства еще на 16 самолетов. Сумма контракта составляет 16 миллиардов долларов.

Объявление о подписании контракта произошло спустя четыре дня после того, как представители Airbus сообщили о вероятном снятии с производства A380 в случае, если Emirates не подпишет новый контракт на производство крупнейших серийных пассажирских лайнеров в мире.

В Emirates заявили, что самолеты начнут поставлять с 2020 года (англ. яз.).

The Associated Press
Emirates — крупнейший эксплуатант A380 в мире. У этой авиакомпании 101 самолет A380, еще 40 заказаны. Всего в мире более 200 лайнеров A380.
Представители Airbus в понедельник, 15 января, заявили об угрозе снятия с производства A380 в случае, если не поступят новые заказы. Для того, чтобы производство самолета было рентабельно, необходимо наличие заказов на сборку не менее шести лайнеров в год, отмечали в Airbus.
A380 эксплуатируется с 2007 года. Лайнер способен перевозить до 800 человек на расстояние до 15 тысяч километров без дозаправки.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме