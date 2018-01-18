Emirates заказала 20 самолетов A380. Самому большому пассажирскому лайнеру угрожало снятие с производства

Объявление о подписании контракта произошло спустя четыре дня после того, как представители Airbus сообщили о вероятном снятии с производства A380 в случае, если Emirates не подпишет новый контракт на производство крупнейших серийных пассажирских лайнеров в мире.

Авиакомпания Emirates объявила о подписании контракта с авиапроизводителем Airbus на поставку 20 самолетов A380 с возможностью продления линии производства еще на 16 самолетов. Сумма контракта составляет 16 миллиардов долларов.

В Emirates заявили, что самолеты начнут поставлять с 2020 года (англ. яз.).

Emirates — крупнейший эксплуатант A380 в мире. У этой авиакомпании 101 самолет A380, еще 40 заказаны. Всего в мире более 200 лайнеров A380.

Представители Airbus в понедельник, 15 января, заявили об угрозе снятия с производства A380 в случае, если не поступят новые заказы. Для того, чтобы производство самолета было рентабельно, необходимо наличие заказов на сборку не менее шести лайнеров в год, отмечали в Airbus.

A380 эксплуатируется с 2007 года. Лайнер способен перевозить до 800 человек на расстояние до 15 тысяч километров без дозаправки.