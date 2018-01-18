Американской паре, державшей взаперти 13 детей, предъявили обвинения в пытках. Им грозит пожизненное заключение

Associated Press
20:22, 18 января 2018
Надежный источник

В Калифорнии супругам Дэвиду и Луизе Турпинам, которые держали взаперти 13 детей, предъявили обвинения в пытках и жестоком обращении. Им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Associated Press.

Как заявили в прокуратуре, Турпины держали своих детей прикованными к кроватям в качестве наказания и не позволяли им мыться чаще раза в год. Все 13 детей страдали от недоедания, в результате чего у некоторых развились нарушения умственных способностей. Самая старшая из детей (29 лет) весит всего 37 килограммов.

Их дочь, сбежавшая из дома и сообщившая в полицию о происходящем в доме Турпинов, планировала свой побег два года. Вместе с ней сбежал еще один ребенок, но вернулся из-за чувства страха, рассказали в прокуратуре.

Жители Калифорнии Дэвид и Луиза Турпины на протяжении многих лет держали взаперти своих 13 детей. О происходящем стало известно в середине января, когда их 17-летней дочери удалось сбежать и обратиться в полицию.

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