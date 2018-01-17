Владельцы каналов с менее чем 1000 подписчиков лишатся рекламных доходов в YouTube

Видеосервис YouTube объявил о введении новых правил монетизации контента.

Начиная с 17 января авторы, желающие получать доходы от рекламы в рамках партнерской программы YouTube, должны иметь минимум 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1000 подписчиков на своих каналах. До этого каналам было достаточно иметь не менее 10 тысяч просмотров.

Владельцам уже существующих каналов до 20 февраля предоставляется льготный период, по истечению которого все, кто не соответствует заданным критериям, лишатся дохода от своих видео. Но как только количество подписчиков и часов просмотра на каналах достигнет порогового минимума, будет автоматически подана заявка на их участие в партнерской программе. Владельцам новых каналов придется подавать заявки самостоятельно.