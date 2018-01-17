Владельцы каналов с менее чем 1000 подписчиков лишатся рекламных доходов в YouTube
Видеосервис YouTube объявил о введении новых правил монетизации контента.
Начиная с 17 января авторы, желающие получать доходы от рекламы в рамках партнерской программы YouTube, должны иметь минимум 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1000 подписчиков на своих каналах. До этого каналам было достаточно иметь не менее 10 тысяч просмотров.
Владельцам уже существующих каналов до 20 февраля предоставляется льготный период, по истечению которого все, кто не соответствует заданным критериям, лишатся дохода от своих видео. Но как только количество подписчиков и часов просмотра на каналах достигнет порогового минимума, будет автоматически подана заявка на их участие в партнерской программе. Владельцам новых каналов придется подавать заявки самостоятельно.
Конечно, эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее 100 долларов. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее 2,5 доллара. Если ваш канал больше не соответствует новым правилам, вам все равно будет выплачена ранее заработанная сумма в соответствии с правилами программы AdSense.