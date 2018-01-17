В Тимирязевской академии уволили декана факультета, который протестовал против передачи полей под застройку

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Об этом 16 января рассказал сам Соловьев.

Из вуза Соловьев не уволен, он останется на профессорской ставке как минимум до окончания контракта, который истекает летом 2018 года.

Ранее Золина опубликовала обращение, где сказала, что в работе факультета агрономии и биотехнологии выявлены нарушения, в связи с чем было наложено дисциплинарное взыскание.

«Однако А.А. Соловьев решил выдать объективные претензии к нему руководства по поводу выполнения трудовых обязанностей за некие политические гонения, даже несмотря на то, что ранее в своих письменных объяснениях он частично признавал допущенные нарушения», — заявила Золина.

Соловьев не уточнил, какова официальная формулировка в приказе об увольнении.