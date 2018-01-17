В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству для повышения явки

Ведомости
05:39, 17 января 2018
Требует подтверждения

В день выборов президента России 18 марта во многих регионах организуют голосование по проектам благоустройства городов. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации президента и руководству одного из регионов, пишут «Ведомости».

Порядок такого голосования о благоустройстве российское правительство утвердило еще в декабре. Отбор проектов благоустройства может проводиться в муниципальных образованиях с населением более 20 тысяч человек.

В пресс-службе Минстроя газете подтвердили, что всего в 2018 году такие голосования должны пройти в 81 российском регионе — не будет их только в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком округе и Тюменской области. Причем крайний срок для проведения голосования — 23 марта.

«Жители сами определяли, какие места в городе должны меняться, что вызывало интерес. Не такой, как лотереи, когда в некоторых регионах прирост явки был до 20%, но и опросы давали прирост около 5–9%», — заявил источник, близкий к администрации президента.

Ведомости
Голосование о благоустройстве будет проводиться в форме опроса, но принять участие в нем смогут только те, у кого в паспорте есть регистрация по месту проведения опроса. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц подтвердил, что это не противоречит закону о выборах, но только в том случае, если опрос не будут проводить в помещении, где голосуют за президента.
Ранее стало известно, что в Москве в день выборов президента могут провести референдум об объединении районов Марьино и Люблино. Это голосование пока официально не назначено.
Вместе с выборами президента уже запланирован референдум в Волгоградской области. Избирателей спросят, хотят ли они перейти из московской часовой зоны в более раннюю (МСК+1). При этом за последние три года часовые зоны в российских регионах меняли десять раз, но никогда не проводили референдумов по этому поводу.

Что за референдум в Москве

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме