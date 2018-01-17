В регионах выборы президента совместят с голосованием по благоустройству для повышения явки
В день выборов президента России 18 марта во многих регионах организуют голосование по проектам благоустройства городов. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к администрации президента и руководству одного из регионов, пишут «Ведомости».
Порядок такого голосования о благоустройстве российское правительство утвердило еще в декабре. Отбор проектов благоустройства может проводиться в муниципальных образованиях с населением более 20 тысяч человек.
В пресс-службе Минстроя газете подтвердили, что всего в 2018 году такие голосования должны пройти в 81 российском регионе — не будет их только в Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком округе и Тюменской области. Причем крайний срок для проведения голосования — 23 марта.
«Жители сами определяли, какие места в городе должны меняться, что вызывало интерес. Не такой, как лотереи, когда в некоторых регионах прирост явки был до 20%, но и опросы давали прирост около 5–9%», — заявил источник, близкий к администрации президента.