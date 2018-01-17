В Назрани сгорел офис «Мемориала». Правозащитники заявили о поджоге

Интерфакс
06:38, 17 января 2018
Надежный источник

В Назрани произошел пожар в офисном здании, где находился офис правозащитной организации «Мемориал». Об этом рассказали в местном управлении МЧС.

Возгорание произошло на втором этаже здания по адресу улица Муталиева, 46. Пожар начался в ночь на 17 января. Никто не пострадал, но сгорели компьютеры, столы, стулья и бумага.

О причинах пожара, в том числе мог ли это быть поджог, официально ничего не сообщается.

Глава назрановского «Мемориала» Тимур Акиев рассказал, что в его кабинете нашли расплавленную пластиковую бутылку, которая пахла керосином. На записи с камер наблюдения видны два человека в масках, которые залезают на крышу здания.

Руководитель «Мемориала» Олег Орлов связал поджог офиса с уголовным делом против главы чеченского подразделения организации.

В январе в Чечне был задержан глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев. Его отправили под арест по обвинению в хранении наркотиков. Сам Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили. Он написал об этом письмо президенту России Владимиру Путину.
С призывом освободить Титиева выступили внешнеполитические ведомства США и Евросоюза. Совет по правам человка обратился в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева, но там оснований для проверки не нашли.

Дело Оюба Титиева

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