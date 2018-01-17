В Назрани сгорел офис «Мемориала». Правозащитники заявили о поджоге

В Назрани произошел пожар в офисном здании, где находился офис правозащитной организации «Мемориал». Об этом рассказали в местном управлении МЧС.

Возгорание произошло на втором этаже здания по адресу улица Муталиева, 46. Пожар начался в ночь на 17 января. Никто не пострадал, но сгорели компьютеры, столы, стулья и бумага.

О причинах пожара, в том числе мог ли это быть поджог, официально ничего не сообщается.

Глава назрановского «Мемориала» Тимур Акиев рассказал, что в его кабинете нашли расплавленную пластиковую бутылку, которая пахла керосином. На записи с камер наблюдения видны два человека в масках, которые залезают на крышу здания.

Руководитель «Мемориала» Олег Орлов связал поджог офиса с уголовным делом против главы чеченского подразделения организации.