Напавших на пермскую школу подростков арестовали

Суд арестовал двух подростков, которых подозревают в нападении на педагога и учеников пермской школы 15 января. Судья отправил их под стражу на два месяца.

Выездное заседание Мотовилихинского районного суда прошло в городской больнице, где сейчас лечат нападавших. Адвокаты намерены обжаловать арест в Пермском краевом суде.

После улучшения состояния подозреваемых их переведут в больничный блок СИЗО.