После поджога офиса «Мемориала» в Назрани возбуждено уголовное дело

МВД по Ингушетии возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (статья 167 УК РФ) после пожара в офисе правозащитной организации «Мемориал» в Назрани, сообщает РИА Новости.

Пожар в офисе «Мемориала» произошел ночью 17 января. Никто не пострадал, но сгорели компьютеры и мебель. Правозащитники заявили о поджоге. Глава назрановского «Мемориала» Тимур Акиев рассказал , что в его кабинете нашли расплавленную пластиковую бутылку, пахнущую керосином. Кроме того, на камеры видеонаблюдения попали два человека в масках, залезающих на крышу здания.

Руководитель «Мемориала» Олег Орлов связал поджог офиса с уголовным делом против главы чеченского подразделения организации Оюбом Титиевым, который находится под арестом по делу о хранении наркотиков. В МВД Чечни заявили, что в его машине нашли 180 граммов марихуаны. Титиев уверяет, что наркотики ему подбросили.