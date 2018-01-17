ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского. Его подозревают в инсценировке терактов

РБК
10:07, 17 января 2018
Надежный источник

ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова. Об этом РБК сообщил источник в ФСБ. Информацию подтвердили в центральном аппарате МВД.

Вместе с ним 16 января были задержаны директор «Федерального информационного центра „Аналитика и безопасность“ Руслан Мильченко и еще один неназванный сотрудник компании, в которой Соколов работал экспертом.

Кроме того, известно о задержании бывшего руководителя службы безопасности „Тольяттиазота“ Олега Антошина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ „Аналитика и безопасность“ в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки „Законовские“ („Барыги“), говорят источники РБК. „Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ „Законовские“, — рассказал источник в ФСБ.

РБК
Сергей Соколов родился в Ташкенте в 1953 году. В 1990-х он создал охранное агентство „Атолл“ и возглавлял службу безопасности Березовского. В последние годы Соколов часто выступал в СМИ в качестве эксперта по безопасности.
В августе 2017 года Служба безопасности Украины сообщала о задержании гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. Ее подозревали в вербовке бывших участников военных действий на юго-востоке Украины для проведения „диверсий и терактов в Москве“.
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