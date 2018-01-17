ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности Бориса Березовского. Его подозревают в инсценировке терактов

ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова. Об этом РБК сообщил источник в ФСБ. Информацию подтвердили в центральном аппарате МВД.

Вместе с ним 16 января были задержаны директор «Федерального информационного центра „Аналитика и безопасность“ Руслан Мильченко и еще один неназванный сотрудник компании, в которой Соколов работал экспертом.

Кроме того, известно о задержании бывшего руководителя службы безопасности „Тольяттиазота“ Олега Антошина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.