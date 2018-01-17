Депутаты предложили блокировать живодерские видео в интернете

В Госдуме подготовлен законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете, сообщает «Интерфакс». Поправки, которые предлагается внести в закон «Об информации», были составлены комитетом по экологии и охране окружающей среды совместно с Роскомнадзором.

По словам главы комитета Владимира Бурматова, в России существует целая закрытая сеть производства, распространения, продажи и экспорта за рубеж видеороликов с издевательствами над животными, провоцирующих людей на жестокость.

В ходе мониторинга, который для депутатов провели волонтеры, в сети были обнаружены 1300 роликов, 12 тематических форумов и «огромное количество» сайтов с предложением продажи и создания материалов данной тематики.