Депутаты предложили блокировать живодерские видео в интернете

Интерфакс
09:21, 17 января 2018
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В Госдуме подготовлен законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете, сообщает «Интерфакс». Поправки, которые предлагается внести в закон «Об информации», были составлены комитетом по экологии и охране окружающей среды совместно с Роскомнадзором.

По словам главы комитета Владимира Бурматова, в России существует целая закрытая сеть производства, распространения, продажи и экспорта за рубеж видеороликов с издевательствами над животными, провоцирующих людей на жестокость.

В ходе мониторинга, который для депутатов провели волонтеры, в сети были обнаружены 1300 роликов, 12 тематических форумов и «огромное количество» сайтов с предложением продажи и создания материалов данной тематики.

«На сегодняшний день популярным жанром стал „краш-фетиш“ — видео, в котором участники роликов давят ногами, душат и истязают животных, а также онлайн-игры, связанные с виртуальным издевательством и опытами над животными. Это уже целая индустрия, в которой живодерство поставлено на конвейер, погибают тысячи животных», — отметил депутат.

Интерфакс
В настоящее время преступления, касающиеся жестокого обращения с животными, в том числе их демонстрация в интернете, регулируются статьей 245 УК РФ, которая предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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